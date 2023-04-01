لطفي لبيب لـ«أنا والقناع»: الشهيد أحمد حمدي تعرض لضرب دفعة طيران

كشف الفنان لطفي لبيب عن مشاهدته لحظات استشهاد البطل أحمد حمدي خلال حرب أكتوبر، قائلا: «الشهيد أحمد حمدي استشهد أمامي وكان بيجري بأقصى سرعة هو ورجالته عشان يعملوا كوبري يربط بالقناة والكل يعدي عليه للضفة الثانية من القناة».

استشهاد البطل أحمد حمدي

وأوضح الفنان لطفي لبيب، خلال حواره ببرنامج «أنا والقناع»، على قناة الحياة، أن التيار كان قويا خلال إعداد البطل أحمد حمدي للكوبري وجرى تعرضه لضرب دفعة طيران وكان وقتها عميد، مضيفا: «الرجالة اللي معاه قالوا استشهد العميد أحمد حمدي وكملوا الكوبري في لحظات».

لطفي لبيب: الوطن غالي جدا

وتابع: «بعد انتهاء الكوبري بدأت العربيات والدبابات تعدي ومعدات برمائية تعدي القناة والوطن كان غالي جدا خلال الحرب وإحنا عايشين في أحلى دولة»، موضحا أن أكبر مشكلة نتعرض لها الآن عدم وجود خيال والخيال أصبح محدودا.