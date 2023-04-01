20 تصريحا لـ لطفي لبيب في «أنا والقناع».. أبرزها «تفاصيل حرب أكتوبر جعلتني قويا»

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، الفنان لطفي لبيب، إذ حكى ذكرى العبور في العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر 1973، إذ شارك فيها جنديًا بالكتيبة 26، وروى كواليس أصعب اللحظات التي مرت في تاريخ مصر.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، 20 تصريحاً للفنان لطفي لبيب خلال استضافته في برنامج «أنا والقناع»:

1 - ولدت مرتين؛ مرة في شهادة الميلاد ومرة بعد الحرب، وميلاد بعد الحرب كان قاسياً.

2 - استقبلت كل الفنانين خلال تواجدي في الجيش؛ إذ جاءوا لتصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي.

3- فيلم "بدور" جرى تصويره في كتيبتي.

4- للأسف متعملش فيلم عن حرب أكتوبر، متعملش الفيلم الذي يليق بهذا الحدث العظيم اللي مر عليه أكتر من 50 سنة.

5 – حرب أكتوبر أعطتني قوة وإرادة وصلابة وإصراراً واستفدت منها.

6 - متابع كل أصحابي اللي كانوا معايا في الحرب، وكل شوية أتلقى تليفون فلان رحل.

7- أصدقائي في حرب أكتوبر بمثابة وشم حكاية في قلبي.

8- صديقي في الحرب يدعى السيد عبدالرزاق من بلده تدعى البرجاية بالقرب من دمياط، أخذ دفعة رشاش: «لما انضرب مقالش آه كل اللي قاله حد ياخد مكاني يا جماعة واستشهد».

9- أخويا إكرام كان تعيينات، وكان نقيب احتياط، ولما دخلوا الإسرائيليين الثغرة اتاخد أسير.

10- تفاصيل حرب أكتوبر جعلتني قويا، والدنيا بالنسبة لي لا تسوى.

11- دخلت القوات المسلحة عام 1970 وخرجت في أواخر 1976 ومكثت فيها 6 سنوات تقريبا.

12- على الجبهة وقبل ما أدخل الجيش كانت مصر غير بعد الحرب، ومكانش فيه مسلم ومسيحي.

لطفي لبيب: إحنا عايشين في أحلى دولة

13 - صديق عمري كان الشيخ عبد الفتاح صقر إمام مسجد ومتزوج من طبيبة في البحيرة وتوفي العام الماضي.

14- إحنا عايشين في أحلى دولة والخيال بقى محدود وكان في كوكبة من عظماء كتاب المسرح المبعدين زمان.

15- أنا حاليا أكتب موضوعات جميلة تقلم أظافر الوحش داخل الإنسان وبلاش العنف والفتونة.

16- الدراما لازم تعلم الحب والحنان والعطف على المسكين وتكون قيمة.

17 - إصابتي بجلطة في المخ لم تعطلني عن عملي، وأستمتع الآن بالكتابة.

استشهاد أحمد حمدي

18- الشهيد أحمد حمدي استشهد أمامي وكان بيجري بأقصى سرعة هو ورجالته عشان يعملوا كوبري يربط بالقناة.

19 - أكبر مشكلة نتعرض لها الآن عدم وجود خيال والخيال أصبح محدوداً.

20- بعد مرور 50 عاما على حرب أكتوبر هي في مقدمة الذكريات بالنسبة لي، والخمسين عاما التي مرت لم أنسَ في يوم منها حرب أكتوبر.