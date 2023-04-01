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لطفي لبيب لـ«أنا والقناع»: حرب أكتوبر أعطتني قوة وإرادة وصلابة وإصرار

كتب:

محمد عزالدين
08:34 م | السبت 01 أبريل 2023
لطفي لبيب

لطفي لبيب

استرجع الفنان لطفي لبيب ذكرياته عن حرب أكتوبر بتأثر، قائلا إن الحرب أعطت له قوة وإرادة وصلابة وإصرار، واستفاد منها: «متابع كل أصحابي اللي كانوا معايا في الحرب، وكل شوية أتلقى تليفون فلان رحل».

لطفي لبيب: أصدقائي في حرب أكتوبر وشم حكاية في قلبي

وأضاف لطفي لبيب، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن أصدقاءه في حرب أكتوبر بمثابة وشم حكاية في قلبه، من ضمنهم صديق يدعى السيد عبدالرزاق من بلده تدعى البرجاية بالقرب من دمياط، أخذ دفعة رشاش: «لما انضرب مقالش آه كل اللي قاله حد ياخد مكاني يا جماعة واستشهد».

وتابع: «أخويا إكرام كان تعيينات، وكان نقيب احتياط، ولما دخلوا الإسرائيليين الثغرة اتاخد أسير، بس رجع قبل ما أنا أرجع من الحصار، لأني رجعت بعد مباحثات الكيلو 101، مفيش تفصيلة ذاكراتي خانتني فيها».

حرب أكتوبر جعلتني قويا

ولفت أن هذه التفاصيل جعلته قويا، والدنيا بالنسبة له لا تسوى: «شوفنا الحرب والضرب والديناميت بعنينا.. ربك واحد عمرك واحد ادينا أهو روحنا وجينا».

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