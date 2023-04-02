لطفي لبيب: خلال تأديتي الخدمة في الكتيبة سألوني «ما بتصليش معانا ليه»

قال الفنان لطفي لبيب، إنه خلال تأديته لخدمته في الكتيبة 26 قبيل حرب أكتوبر سأله زملائه «مبتصليش معانا ليه؟!»، ليكتشفوا إنه مسيحي، معقبا: «قلت لأ مينفعش، بس وقتها مصر كانت مختلفة، ودخلت الجيش سنة 1970 وطلعت في أواخر 1975 حوالي 6 سنين».

لبيب: قبل ما أدخل الجيش مصر كانت غير

وأضاف لبيب خلال حواره في برنامج «أنا والقناع»، على قناة الحياة، أنه خلال تلك الفترة كان يجلس في حفرة من أجل التحضير للعمليات على جبهة القتال، «قبل ما أدخل الجيش مصر كانت غير، ومفيهاش مسيحي أو مسلم، ولما طلعت من الجيش لقيت الحياة اتغيرت».

وأوضح أن مصر تعد «أحلى دولة في العالم» ويربط شعبها المحبة الأساسية في الحياة، «لو حبينا بعض هنبقى زي الفل، بلدنا فيها أزمة خيال، الخيال بقى محدود، ولو بصينا لكتاب المسرح اللي عاصرتهم في حياتي، كان علي سالم وعبد الرحمن الشرقاوي وسعد الدين وهبة وصلاح عبد الصبور وكوكبة من العظماء، النهاردة مين؟! مفيش».