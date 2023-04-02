استمرار تدريبات المصارعة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد عن استكمال تدريبات مركز «المصارعة واعدين» بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، اليوم، بمركز شباب الساحة الشعبية، بحضور الدكتورة ياسمين محمود، من لجنة الطب الرياضي، ومحمد المحروقي، المعد النفسي للمشروع.

اكتشاف ورعاية الموهوبين

وأوضح عبد الفتاح حافظ، وكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، في بيان صحفي، أن الوزارة تدعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب «الملاكمة - المصارعة - الجودو - تنس الطاولة - التايكوندو - ألعاب القوى - كرة السلة - كرة اليد» بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش، وذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالموهوبين الرياضيين والدعم الكامل لهم لخلق جيل جديد من الأبطال الواعدين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف تمام عمارة، المشرف العام على المشروع، وأحمد سمير، مدرب المشروع، ومها الشافعي إداري المشروع.

تنس الطاولة ناشئين

كما أعلن عن استمرار تدريبات مركز تنس الطاولة ناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بنادي التوكيلات الملاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك تحت إشراف طارق الديب، مدرب المشروع، وأسامة صبح، مدرب مساعد، ووائل المحلاوي، إداري المشروع.