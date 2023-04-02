سعر الریال السعودي الیوم الأحد 2-4-2023 في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم 29-3-2023 في البنوك المصرية، بقيمة تراوحت بين 7.95 و8.23 جنيه للشراء، و8.21 و8.26 للبيع، وجاء أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي وأعلى سعر للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني وكريدي أجريكول.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق المحلي، لعرض أسعار الصرف الحالية.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، البنك الأكبر في القطاع المصرفي المصري والأكثر شعبية، سعر 8.20 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وهو مستقر منذ عدة أيام دون تحريك، كما سجّل في بنك مصر استقرارًا أيضا عند 8.20 جنيه للريال الواحد للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

واستقر سعر الريال السعودي في أسعار الصرف في البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وسجل أقل سعر لشراء في المصرف المتحد، حيث سجل 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فقد سجل سعر الشراء مبلغ 8.18 جنيه، بينما سجل سعر البيع كأعلى سعر بيع في مصر بمبلغ 8.26 جنيه وهو نفس سعر البيع في بنك كريدي إجريكول.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع وهو مستقر، منذ الأسبوع الماضي، وهو المستوى السعري نفسه في بنوك الأهلي المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC، وبنك المشرق.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-4-2023 استقرارا عالميا أمام الدولار، 0.0003 بنسبة 0.01%، ليسجل 3.75 ريال سعودي للدولار الواحد.