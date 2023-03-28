يهتم الكبير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بمعرفة موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023، لمتابعة أحداث حلقات المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السابع، الذي يقدمه الفنان أحمد مكي بدور الكبير أوي، ورحمة أحمد في دور مربوحة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON

ويقدم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023، جرعة دسمة من الكوميديا التي تسردها حلقات المسلسل مع تطور الأحداث بين الكبير ومربوحة على شاشة قناة ON.

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023، سيكون في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كإعادة أولى، ويعاد للمرة الثانية على شاشة قناة ON في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وتطورت أحداث الحلقات في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، إذ ذهب الكبير أوي وزوجته مربوحة في رحلة إلى مصر، عملا بنصيحة مستشارة العلاقات الزوجية في خطوة أخيرة لإنقاذ زواجهم، ويمكن متابعة أحداث المسلسل في موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023.