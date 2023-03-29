موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من المسلسلات التي حازت باهتمام عدد كبير من المحبين والمتابعين خلال السباق الرمضاني 2023، وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023 يبحث عنه الجمهور الذي لم يمهله الوقت لمتابعة العرض الأول للحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وهو ما نقدمه في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023، يأتي في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة 6:30 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 12:30 ظهرا، ويعرض مسلسل الكبير بشكل يومي على شاشة قناة on.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ومسلسل الكبيرأوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023، يناقش المشكلات التي تحدث في العلاقة بين الأزواج بعد مرور فترة من الوقت على زواجهما، وعلى جانب آخر، يكشف المسلسل عن رحلة جوني لاستكشاف نفسه في المزاريطة، حيث يعمل لايف كوتش ويتعرض للعديد من المواقف الطريفة.

ويعرض مسلسل الكبيرأوي الجزء السابع في الساعة 6:15 بعد أذان المغرب مباشرة على شاشة قناة on، وهو بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من النجوم.