تحرير 13 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في مركز إيتاي البارود بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بقيادة مجدي الخضر، وإشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية على المخابز بمركز إيتاي البارود، للوقوف على مدى الالتزام بوزن الخبز المقرر.

حملة تموينية في مركز إيتاي البارود

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

- ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد.

- ضبط 4 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما.

- تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية.

جاءت الحملة استمرارا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة على المخابز بنطاق المحافظة، لمواجهة الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حملة تموينية في مركز المحمودية

كما شهدت قبل قليل مدينة المحمودية، تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 19 محضرا تموينيا، وحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين.