«الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع الحالي: الحرارة ترتفع 8 درجات

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الأجواء الحارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنّ الفترات الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لكن بداية من اليوم ستزداد درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 8 درجات

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، إنه بداية من اليوم ستكون ارتفاعات دراجات الحرارة بمقدار 3 لـ 8 درجات، وذلك بسبب الكتل هوائية القادمة من مناطق صحراوية وستزيد الشعور بالدفء، إلى جانب امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وذكرت أنّ الثلاثاء المقبل ستكون ذروة الارتفاعات، وستصل درجة الحرارة إلى نحو 33 درجة مئوية، وستكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد ودافئة على الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضافت أنه خلال ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية مع تكون الشبورة المائية مع وجود أتربة عالقة على أغلب المحتفظات تؤدي لأنخفاض بالرؤية الأفقية، مشيرة لعدم تخفيف الملابس في ساعات الليل.