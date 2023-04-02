نصائح «الأرصاد» للصائمين لمواجهة الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح من 5-6 درجات خلال ساعات النهار، وذلك على معظم الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناه وصولا لمحافظات شمال الصعيد، إذ تسجل 29 درجة وتزيد بنحو درجتين على جنوب الصعيد وتتراوح بين 30-31 درجة.

ومع الارتفاع في درجات الحرارة، وجهت الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للصائمين لمواجهة الطقس الحار، وذلك بدء من اليوم ولحين انتهاء الموجة الحارة بعد نحو أسبوع، وذلك وفقًا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

نصائح الأرصاد للصائمين لمواجهة الطقس الحار

- يفضل الإكثار من تناول المياه والعصائر والسوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور.

- يفضل عدم تعرض الصائمين المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

- في حالة الخروج من المنزل يفضل ارتداء واقي للرأس.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية، تجنبًا للشعور بالرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 26 - 14

- كفر الشيخ 26 - 15

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 13

- السويس 27 - 13

- العريش 25 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 25 - 08

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 16

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 13

- مطروح 26 - 13

- السلوم 26 - 13

- سيوة 27 - 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 16

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 25 - 17

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 13

- بني سويف 27 - 12

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 28 - 13

- سوهاج 28 - 13

- قنا 29 - 15

- الأقصر 30 - 16

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 30 - 14

- أبو سمبل 29 - 16