فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط.. ورش حكي ورسم وشعر

تتوالى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط ضمن باقة متنوعة من الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

سهرة رمضانية بعنوان «نفحات ايمانية»

وشهد قصر ثقافة أبوتيج سهرة رمضانية تحت عنوان «نفحات إيمانية»، تضمنت محاضرة تثقيفية حاضر بها الشيخ علي محمد جابر، والذي تحدث عن شهر رمضان المبارك، وفوائد الصيام، بينما قدم المبتهل الشيخ عبد المهيمن صادق مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي استمتع بها الجمهور.

ورشة حكي

كما عقد القصر ورشة حكي للأطفال بعنوان «التراث الحضاري المصري»، قدمها الأديب الروائي عباس حسن فرغلي، حيث أوضح مفهوم التراث الشعبي والذي يعد ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقى.

ليلة شعرية

ونظمت المكتبة الثقافية بفزارة ليلة شعرية تبارى فيها الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وشارك فيها الشاعر عبد الغني مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية، والشاعر وجيه محيي الدين سعداوي، والشاعر محمود عطية، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة ذو طابع رمضاني احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته، قدم قصر ثقافة الغنايم مسابقات ثقافية متنوعة نفذها أسامة عبداللطيف، حيث تم طرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.

ورشة فنية للرسم

أما قصر ثقافة البداري فقد نظم اليوم الثاني ورشة الفنية للرسم الحر، نفذها الفنان طلعت خير الدين، حيث تم تقديم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن فانوس رمضان

وعقد بيت ثقافة القوصية ورشة فنية للأطفال تحت عنوان «ارسم ولون فانوسك»، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين متتاليين نفذتها الفنانة منة الله جودة حيث تم التعبير عن فانوس رمضان.