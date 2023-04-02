ضبط مخدرات بـ1.6 مليون جنيه مع 5 أشخاص في الدقهلية والإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من برج العرب والجمرك ونبروة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وجرى ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزتهم 36 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 9 كيلوجرامات و3 هواتف محمول، كما تمّ ضبط مسجل خطر مقيم في الجمرك حال استقلاله سيارة وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات.

وجرى ضبط مسجل خطر في نبروة حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام – سيارة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول - سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,665,000 جنيه.