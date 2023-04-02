«أزهرية الشرقية» تبدأ تفعيل مبادرة قيمة الإيثار في المعاهد

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، تبدأ معاهد منطقة الشرقية الأزهرية في تفعيل قيمة الإيثار، وهي القيمة الأخيرة للفصل الدراسي الثاني.

تفعيل مبادرة أنا الراقي بأخلاقي بنجاح

وقال «الجنيدي» إن الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» خلال الفصل الدراسي الثاني على الوجه الأكمل، حيث تم تناول خلق (الاحترام)، وهو عنوان القيمة الثالثة للمبادرة طبقاً للجدول الوارد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والدينية

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية وإشراك الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من شيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

وتضمنت فقرات الإذاعة المعهدية على مدار أسبوعين بكافة المعاهد، مفاهيم الاحترام وأنواعه وصوره، كما قام منسق الإدارات التعليمية بتوجيه الدعوة لرجال الوعظ، والأوقاف للمشاركة في عقد ندوات بمقر المعاهد لتتناول قيمة الاحترام.

كما قام بعض الطلاب بتمثيل فقرات مسرحية تعكس معنى الاحترام، وأهميته وفي نفس الوقت قام الطلاب الموهوبين بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة الاحترام كما قام بعض الطلاب بترجمة معنى الاحترام إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، تنفيذاً لتوجيهات وكيل الأزهر الشريف إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع، فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.