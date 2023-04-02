افتتاح معرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة.. خصم 50%

أعلن المجلس الأعلى للثقافة افتتاح معرض الكتاب المسرحي الدورة الثانية، والذي تنظمه لجنة المسرح بالمجلس في التاسعة مساء غدٍ، في بهو المجلس الأعلى للثقافة، ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 3 حتى 9 أبريل 2023؛ من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

المشاركون في معرض الكتاب المسرحي

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر، بخصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، من بينها:-

الهيئة المصرية العامة للكتاب

- المركز القومي للترجمة

- المركز القومي للمسرح

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

- اتحاد الناشرين المصريين

- دار المعارف

من جانبها أعلنت هيئة قصور الثقافة مشاركتها في المعرض بأحدث إصداراتها خلال 2023، إضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، منها السلاسل المميزة الأخرى منها روائع المسرح العالمي، وغيرها، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.