هيئة قصور الثقافة تستعد لإطلاق فعاليات رمضان 2023 في 6 أقاليم

ضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان 2023، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجًا ضخما في مدن ومراكز وقرى ونجوع الأقاليم الـ 6 التابعة للهيئة، وتنطلق ابتداء من 10 رمضان الجاري.

برنامج قصور الثقافة في رمضان 2023

وأضافت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية بقصور الثقافة لـ «الوطن»، أن الفعاليات تنطلق باحتفاليات مركزية خارج القاهرة وتقام الأنشطة في الوادي الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعريش بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأسوان بإقليم جنوب الصعيد، ومرسى مطروح في إقليم غرب ووسط الدلتا، وكفر الشيخ في إقليم شرق الدلتا، وبني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وجهت بخروج الفعاليات خارج القاهرة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، من أجل إتاحة الخدمة الثقافية لجميع المصريين.

وتتضمن الفعاليات من معرض لإصدارات الهيئة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والعديد من الفعاليات المقرر إقامتها بالحديقة، وعروض موسيقى عربية، فنون شعبية، إنشاد ديني،عروض فنية للأطفال، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية والفنية والحرف اليدوية، إضافة إلى معارض الفنون التشكيلية.