هيئة قصور الثقافة تشارك في معرضي فيصل والكتاب المسرحي

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في معرض فيصل للكتاب في دورته ال 11، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدا الأحد 2 أبريل بمنطقة الطالبية بحي فيصل ويستمر حتى 12 أبريل، وتشارك في معرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة في دورته الثانية في الفترة من 2 إلى 9 أبريل، كما تتوفر إصدارات الهيئة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بدءا من الاثنين المقبل 3 أبريل، وبعدد من مواقعها بالمحافظات ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.

أعمال طه حسين في معرض فيصل للكتاب

تقدم قصور الثقافة خلال مشاركتها أحدث إصداراتها خلال 2023، بالإضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، ومنها مجموعة طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، إضافة إلى السلاسل المميزة الأخرى منها روائع المسرح العالمي، الهوية، كتابات نقدية، آفاق عالمية وإصدارات النشر الإقليمي وسلسلة الذخائر والدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.

كانت الهيئة قد نظمت خلال الشهر الماضي معرضا للكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن خطتها الهادفة إلى الوصول للقارئ بجميع المحافظات تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا على الاعتداد بأهمية الكتاب كعامل أساسي في قيمة المعرفة.