جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي مدير ادارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

اشتبهت مي النشار رئيس الوردية بجمارك برج العرب في الراكبين أ. ط . ا و م . ع . س مصريين الجنسية، بسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما عملات نقدية أجنبية او مصرية تتجاوز الحد المسموح (تم إيضاح الحد المسموح به) فأجابا بالنفي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين إلى الدوحة على رحلة خطوط الطيران القطرية.

تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب

وبعد العرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيا من محمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة وابراهيم شحاته أمن جمركي وصبحي محمود مكافحة التهرب الجمركي تحت اشراف جورج شاكر رئيس الوردية بحضور كلا من خالد حواش مدير إدارة الوديعة ومتولي الرياش مدير التعريفة.

وبتفتيش حقائب الراكب ا.ط.ا تبين وجود مبلغ نقدي قدره 60 ألف دولار أمريكي و2880 يوان صيني وبتفتيش الراكب م . ع . س تبين وجود 41 ألفا و31 دولارا أمريكيا.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ومن جانبه قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 12 و13 لسنة 2023 لمخالفة الواقعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.