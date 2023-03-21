تجديد حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي، 15 يوما بعد قرار النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لمعاينته.

تفاصيل ضبط المتهم

وتعود بداية البلاغ لوصول معلومات لقسم شرطة عابدين بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع بمجال النقد الأجنبي واستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في دفع المستحقات المالية على التجار تحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية «محلية وأجنبية – سيارة»، وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وقال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.