مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11.. الشافعي يرفض عرض ابن الوالي ويوجه رسالة قوية

مسلسل رسالة الإمام قدم في الحلقة العاشرة التي عرضت، أمس، ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11؛ لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم، خاصة بعد مقابلة الشافعي لطفلا ودفاعه عنه.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام، رصدت وقائع تاريخية مهمة، تعلقت أحداثها بالإمام الشافعي، في عام 800 ميلاديا، ودارت حول، تصادف الإمام الشافعي في أثناء تجوله بشوارع الفسطاط، بتاجر يلاحق طفلًا صغيرًا يُدعى «إبراهيم»، بعدما سرق منه بعض التمر، واعتذر الإمام الشافعي للتاجر نيابة عن الطفل، ودفع له ثمن التمر، وطلب منه أن يعفو عن الطفل فهو لم يبلغ التكليف بعد.

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل رسالة الإمام، إظهار طريقة تعامل الإمام الشافعي مع الطفل إبراهيم، إذ اصطحبه إلى منزل أهله، وعندما التقى والدة الصغير، سألها عن أبيه فأخبرته، أنّ ابنها إبراهيم يتيم الأب منذ سنتين، وأيًا كان الذي سرقه منه فهي لا تملك درهمًا في بيتها، ليطلب منها الإمام أن يتولى تعليم الطفل دون أي مقابل.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

وينتظر الجمهور استكمال مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11 منه، بعد أن أعطى اشلافعي دروسًا في تربية الأطفال، حينما قابل هارون الرشيد ومعه سراج الخادم، فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد هارون الرشيد فقال سراج للشافعي: يا أبا عبدالله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهو مؤدبهم، فلو أوصيته بهم فأقبل عليه وقال له ليكن أول ما تبدأ بهم إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينيك فالحسن عندهم ما تحسنه والقبيح عندهم ما تركته، علمهم كتاب الله ولا تُكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم.

وانتهىت الحلقة الماضية بمشهد مثير، بعدما رفض الإمام عرض وزير الأمير، بتقريب المسافة بينه وبين ابن الوالي، وأن يتم مشاورة الإمام في شؤون القضاء، لكنه رفض وقال ووصل له رسالة قوية: «من ذا الذي يسير وراء إمام يدعوا لابن الوالي، يدعو لرجل ايتأمنه الله على أرواح الناس فأزهقهم بلا حق»، فهل يكون لابن الوالي ردا على حديث الشافعين وهو ما يظهر في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11.

مسلسل رسالة الإمام استطاع أن ينال ثقة المشاهد، وحقق نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

ويأتي مسلسل رسالة الإمام، من بطولة لفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.