عميد «علاج طبيعي» بكفر الشيخ يكرم الموظفات بالجهاز الإداري للكلية

كرّم الدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، الموظفات بالجهاز الإداري بالكلية، والعاملات، تقديراً لهن بمناسبة عيد الأم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عويضة، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز شريف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فتحى نجم، أمين الكلية.

دور المرأة في تطوير وتنمية المجتمع

وأكد الدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعى، على أهمية هذه المناسبة، والتي تدل على روح الوفاء الأصيل للمرأة والأم المصرية في كافة الميادين، مشيداً بأهمية الدور البارز للمرأة في تطوير وتنمية المجتمع بمختلف المجالات كونها تُشكل نموذجاً في العطاء المتواصل، وإن المرأة تصنع دورها في مجتمعها بدءاً من البيت والأسرة وانطلاقها نحو العمل والإنجاز.

تشجيع الجميع على الجد والاجتهاد في العمل

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فتحي نجم، أمين الكلية، إلى حرص إدارة الكلية على انتهاز كل المناسبات والفرص للإشادة بالمجهودات التي يقوم بها العاملين بالجهاز الإداري بالكلية وحتى العاملات سواء من السيدات الفضليات أو الرجال الأفاضل، وتنظيم مثل تلك التكريمات لخلق جو يسوده الألفة والإخاء والاحترام المتبادل بين جميع العاملين من جانب، وبين إدارة الكلية من جانب آخر، مع تشجيع الجميع على الجد والاجتهاد في العمل، والتأكيد على أن جميع العاملين قادة في أماكن عملهم إيماناً بمقولة «القادة يصنعون قادة لا أتباع».