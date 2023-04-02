يترقب قطاع كبير من جمهور الفنان محمد رمضان، معرفة مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 على dmc وdmc دراما، الذي يعرض خلال رمضان 2023، لاستكمال الأحداث الشيقة التي تدور حول جعفر العمدة، وهو رجل متزوج من 4 سيدات، ويدخل بسببهم في عدة مشكلات، ومحاولاته لإيجاد نجله المختطف منذ 19 عاما، واستطاع العمل خلال بداية حلقاته، إذ لفت انتباه عدد كبير من المشاهدين بالأحداث المشوقة.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 على dmc وdmc دراما

يأتي عرض مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان في رمضان 2023 على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويجرى إعادته أكثر من مرة عبر القناة نفسها.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 على قناة DMC وdmc دراما

وتأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الـ5 صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC، وإعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة النجم محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم، مي كساب، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، طارق النهري، ومنذر رياحنة، أحمد داش، بيومي فؤاد، لمى كتكت، وعصام السقا.