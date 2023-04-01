ملخص الحلقة 10 مسلسل جعفر العمدة.. مي كساب تلتقي أحمد داش

عرضت منذ قليل، الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة أحداثا مشوقة كثيرة.

ويقوم أحمد داش خلال الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة، بزيارة محمد رمضان، ويقابل بالصدفة مى كساب، ويتشاجرا سويا بسبب سيارتيهما حتى يعرف أنها زوجة جعفر العمدة فيعتذر لها.

تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة

وتبلغ زينة «عايدة»، محمد رمضان، بأنها مستعدة لإعطائه حقه الشرعي، ولكنه يقابل حديثها بالرفض؛ لأنه يدرك أنها تقوم بذلك بغير إرادتها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc

وتتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم محمد رمضان، مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.