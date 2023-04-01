مسلسل جعفر العمدة.. ثريا تعود لعصمة محمد رمضان مرة أخرى

تستمر أحداث مسلسل جعفر العمدة داخل إطار كوميدي ودرامي، خاصة الحلقة السابقة التي شهدت عودة ثريا لعصمة محمد رمضان مرة أخرى بعد ضربها لكارم بالحذاء على رأسه في الشارع وإهانته لطلبه الزواج بها واستغلاله طلاقها من جعفر العمدة ويصبح محمد رمضان زوجاً لأربعة نساء مرة أخرى.

مسلسل جعفر العمدة..زينه تعاير إيمان العاصي

بمشهد آخر درامي كوميدي تقوم إيمان العاصي بالدخول على محمد رمضان وزينة أثناء مغازلته إياها وتقاطعهم حتى تعايرها زينة بدخول أخيها السجن.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، يوميا طوال شهر رمضان، عبر قناة DMC، الساعة العاشرة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين منهم مي كساب، وإيمان العاصي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.