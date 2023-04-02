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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. محمد رمضان يضرب خطيب زوجته السابق

كتب:

مريم جاد
11:03 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

شهدت الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان الذي يعرض على شبكة قنوات DMC، أحداثا مشوقة وكوميدية كعادتها، حيث بدأت الحلقة بمحاولة جعفر العثور على بلال لمعرفة مكان نجله المفقود، ولكنه يفشل وتتوالى أحداث الحلقة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. محمد رمضان يدافع عن زينه

تضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10 مشاهد قوية،  حيث خطيب زينة السابق بالمسلسل يزعجها وترفض وجوده في حياتها فيسمعها جعفر، ويذهب إلى محل عمله ويحذره بهدوء، لكن«دودي» خطيب زينه السابق يرفض ويستهزأ بجعفر العمدة حتى يلقنه درسا، ويقوم بضربه وإخباره بالابتعاد عن زوجته.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة 

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، ويعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم  مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

 

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بقلم مريم جاد