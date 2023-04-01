مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. محمد رمضان يفشل في العثور على بلال شامة

عرضت منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان على شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة أحداثا مشوقة كثيرة.

تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة، بوصول محمد رمضان إلى مكان اختباء بلال شامة، ولكن يفاجأ أنه أشعل النار بالمكان وهروب منه، ويحاول جعفر العمدة العثور عليه، ولكنه يفشل وتصيبه حالة من الحزن الشديد لأنه كان يريد الوصول له من أجل معرفة مكان نجله الذي خطفه منذ 19 عاما.

ويشكو محمد رمضان لعصام السقا وهو يبكي بسبب حزنه على نجله، ويطلب منه محاولة الحفاظ على أبنائه لأن فراق الأبناء صعب.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc

وتتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية؛ من بينهم محمد رمضان، مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.