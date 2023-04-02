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«أمن قنا» يفحص الكاميرات في محيط العثور على جثة شاب بدشنا

كتب:

رجب آدم
02:01 م | الأحد 02 أبريل 2023
مديرية أمن قنا - أرشيفية

مديرية أمن قنا - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات نافذة في الظهر داخل حوش بمنطقة العزازية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، موضحة أنه جار فحص الكاميرات في محيط موقع الجريمة، لضبط المتهم في الواقعة.

جثة داخل حوش في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا في الساعات الأولى من صباح اليوم من مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، وبها طعنات نافذة في الظهر داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمركز دشنا.

نقل الجثة للمشرحة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ ووجدت جثة لشاب يدعى كرم عبدالفتاح، 37 عاما، مقيم قرية أبومناع بمركز دشنا، وبها طعنات نافذة في الظهر، داخل حوش ماشية بمنطقة العزازية بمدينة دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم انتداب مفتش الصحة لمعرفة أسباب الحادث ومن وراءها.

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بقلم رجب آدم