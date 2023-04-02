مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. «السيدة مها» تتحدى الإرهابيين

يعرض في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 على قناة ON، حيث ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الجديدة للمسلسل لمتابعة الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، ومن المقرر أن يكشف صناع المسلسل عن مصير السيدة السيناوية «مها» التي تجسّد دورها الفنانة وفاء عامر، والتي تحدت التنظيم الإرهابي وضربت بتهديدهم لها عرض الحائط.

وتواصل السيدة مها خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 إمداد رجال الجيش بمعلومات عن المنازل التي يستخدمها أفراد التنظيم لتخزين أسلحتهم، وتحركات أفراد التنظيم، رغم خطف نجلها وضربه لمنعها من التعاون مع الجيش، وتجسد وفاء عامر من خلال شخصية «مها»، بطولات أهل سيناء في مواجهة الإرهاب.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 تكشف الوضع بعد مقتل الشيخ موسى

وتكشف أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 الوضع بعد مقتل «الشيخ موسى» الذي يجسّد دوره الفنان خالد الصاوي، على يد ابن شقيقه، و«الدكتور وحيد» الذي يجسّد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، حيث كان قتله عربون انضمامه إلى التنظيم الإرهابي.

ويشارك في بطولة المسلسل، آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، ووفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم، محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد سلطان، وأحمد حسني صالح.