الكتيبة 101 الحلقة 11.. وحيد ينضم للتنظيم الإرهابي بعد قتل الشيخ موسى

ينتظر الجمهور خلال الساعات المقبلة عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية بمقتل الشيخ موسى (خالد الصاوي) ونجله محمد على يد ابن شقيقه الدكتور وحيد (فتحي عبدالوهاب)، تنفيذا لشرط أبو أسامة (وليد فواز) التي وضعه أمامه لقبول انضمامه إلى التنظيم الإرهابي.

ومن المتوقع أن يقوم الدكتور وحيد خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، مبايعة التنظيم الإرهابي والانضمام إليه خاصة بعد تنفيذ شرطهم والتخلص من الشيخ موسى الذي كان يساعد رجال الجيش المصري في القضاء على التكفيرين داخل سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

مسلسل الكتيبة 101 يتصدر تريند تويتر

نجح مسلسل الكتيبة 101 في إلقاء الضوء على بطولات رجال القوات المسلحة المصرية بشكل عام، والقطاع 101 بشكل خاص في مكافحة الإرهاب داخل سيناء والقضاء عليه تماما، حيث تفاعل المشاهدن مع المسلسل والأحداث بشكل كبير على مدار الحلقات الماضية لتصدر بعدها قائمة الـ «تريند» على موقع «تويتر».