موعد عرض الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الأنترنت عن موعد عرض الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، والتي تذاع على شاشتها يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث نجح المسلسل في تحقيق ردود فعل إيجابية لدى الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى، إذ يتناول على مدار 20 حلقة بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وحددت شبكة قنوات ON مع بداية موسم الدراما الرمضانية موعد عرض الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الحصرية، والتي تعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101

ويبدأ موعد عرض الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد العرض الأول للحلقة عى قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة الـ 11 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحا.

تفاصيل الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101

وينتنظر الجمهور في الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101 مجموعة من الأحداث المشوقة، ويتابع رحلة المقدم خالد (آسر ياسين) والرائد (نور) وزملائهم في الكتيبة 101 لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء خلال فترة صعبة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.