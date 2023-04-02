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مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023

كتب:

أبانوب رجائي
12:49 ص | الأحد 02 أبريل 2023
الكتيبة 101

الكتيبة 101

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023، ما زال يبحث عنه رواد ومستخدمو الإنترنت، ويرصد «الوطن» مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101

فيعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناتي «أون» و«أون دراما»، فيعرض مسلسل «الكتيبة 101» على قناة «أون» في تمام الساعة التاسعة إلا ربع، والإعادة في تمام الساعة الثالثة صباحا والعاشرة صباحا.

أما مواعيد عرض المسلسل على قناة «أون دراما» فيأتي في تمام الساعة 7 مساء، أما الإعادات فالإعادة الأولى 3 صباحا و10 صباحا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل «الكتيبة 101» من المسلسلات الوطنية التي تقدم بطولات الجيش المصري، والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، نهال عنبر، رشاد المهدي، محمد رجب، محمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن مسلسل «الكتيبة 101» من 20 حلقة ويعرض في العشر حلقات الأخيرة من رمضان مسلسل «حرب» لأحمد السقا ومحمد فراج.

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بقلم أبانوب رجائي