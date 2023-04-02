رئيس «مياه القناة»: الانتهاء من إحلال وتجديد الشبكات القديمة لـ24 عمارة سكنية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، لعدد 24 عمارة سكنية بمنطقة نفيشة، بمواسير شبكات PVC جديدة قطر 4 بوصة جديدة، وتركيب محابس تحكم ومحابس غسيل لشبكات المياه.

تغيير خطوط شبكات مياه الشرب

وأكد أننا مستمرون في أحلال وتجديد تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، في إطار السعي الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة، موضحا أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يوميا على مدار 24 ساعة، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يجرى أخذها، لعمل التحليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية، لتوفير كوب ماء نقي وتطبيق أحدث النظم العالمية.

وأوضح انه جرى الانتهاء تماما خلال الـ24 ساعة الماضية من أعمال إصلاح جميع الكسور المفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب في وقت قياسي فور تلقي البلاغ، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بمنطقة الصولي، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة المنايف، وإصلاح خط 300 مم علي طريق الإسماعيلية السويس بمنطقة فايد، وإصلاح خط 6 بوصة بمنطقة الحجاز، وإصلاح خط 4 بوصة بمدينة المستقبل.