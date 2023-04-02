كل ما تريد معرفته عن شهادات 19% و22% الجديدة بعد طرحها اليوم

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، عن شهادتين جديدة للاستثمار لمدة 3 سنوات، الشهادة الأولى بأسعار فائدة 19% ثابتة، والشهادة الثانية بأسعار فائدة 22% متغيرة.

شهادات بنك مصر بفائدة 19% و22%

وقال بنك مصر، إنه قام بطرح شهادات استثمار جديدة لمدة 3 سنوات، وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، أن شهادات بنك مصر 2023 الجديدة فيها أسعار الفائدة 19% ثابتة و22% متغيرة، وتعد من أعلى فوائد شهادات بنك مصر، ويمكن شراؤها الآن «أون لاين» من خلال خدمات الإنترنت البنكي التطبيق الخاص ببنك مصر.

شهادات الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي المصري

بدوره، أعلن البنك الأهلي المصري، عن طرح نفس الشهادات، إذ تأتي الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر فائدة 19% سنويا، ويصرف العائد شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بفائدة 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16 % السنة الثالثة، ويصرف العائد بصفة شهرية.

قرض بضمان شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

وأكد البنك الأهلي المصري، في بيان، أن شهادات الاستثمار الجديدة بأسعار فائدة 19% و22%، تتيح لأصحابها الحصول على قرض مالي بقيمة 95% من قيمة شهادات البنك الأهلي الجديدة، وتتاح للمصريين والأجانب، الأفراد البالغين والقُصَّر، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري، أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع بنسبة 2%، الخميس الماضي.