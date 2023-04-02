أعلى شهادات ادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي..«الأهلي ومصر» في الصدارة

استحوذ بنكي الأهلي ومصر، على لقب صاحبا أعلى شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس، حيث أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادتين بعائد 19% للأولى لمدة 3 سنوات، و22% متناقصة للثانية لمدة 3 سنوات هي الأخرى.

أعلى شهادات ادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي

وطرح البنكان أعلى شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي، في أول أيام استئناف النشاط المصرفي بالبنوك المصرية، بعد عطلتي الجمعة والسبت، وقالا في بيان مشترك، اليوم الأحد، إنّ شهادتي 19% و22% بعائد شهري لكل منهما، الأولى ثابتة مدة الـ3 سنوات، والثانية متناقصة، 22% في السنة الأولى و18% في الثانية، و16% في الثالثة.

وأشار البنكان، إلى أنّ الشهادتين يعكسان التوقعات بتراجع التضخم في مصر، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات المحلية والدولية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

لا طرح شهادات جديدة بعائد 25% و30%

كان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، نفى قبل يومين، عزم مصرفه طرح شهادات بعائد 25% و30%، إثر قيام البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2% الخميس الماضي.

وتزامن طرح البنكين الحكوميين، شهادتي الـ19% والـ22% متناقصة، مع بدء استحقاق شهادة الـ18% التي جمعت 750 مليار جنيه مع طرحها قبل عام.

أعلى شهادات ادخار بالبنوك

وفيما يلي أعلى شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة 2%.

شهادة البنك الأهلي الكويتي

لدى البنك الأهلي الكويتي شهادة ادخار ثلاثية يصل سعر الفائدة عليها إلى 18.25% عند صرفها كل 3 أشهر، و17.5% عند الصرف شهريا، و18% عند صرفها شهريا، علما بأنّ الحد الأدنى للشراء هو 500 ألف جنيه.

- مدتها 3 سنوات.

- تتيح الاقتراض بضمانها 95% من قيمتها.

- متاحة للمصريين أو الأجانب وتصدر بالجنيه المصري.

- كباقي الشهادات، لا يجوز كسرها قبل مرور 6 أشهر على يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

شهادة بنك أبوظبي التجاري

من بين أعلى شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي، تأتي شهادة بنك أبوظبي التجاري «إكسلينسي» بعائد يصل 18.5%.

- مدتها 3 سنوات.

- الفائدة 17.75% عند صرف العائد كل 3 أشهر.

- 15.5% عند الصرف كل يوم.

- متاحة للمصريين أو الأجانب.

- حدها الأدنى 100 ألف جنيه.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

شهادة بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني، شهادة ثلاثية بدوريات صرف متنوعة وعائد يصل 18.5%.

- مدتها 3 سنوات.

- عائد سنوي ثابت 18.5%.

- عائد شهري 18%.

- عائد ربع سنوي 18.25%.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

شهادة بنك الإسكندرية

يطرح بنك الأسكندرية شهادة ذات عائد 18% وتسمى «أليكس ستار بلس».

- مدتها 3 سنوات.

- حدها الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

- يضاف العائد شهريا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت الخميس الماضي، أسعار الفائدة 2% على الإيداع ليصل 18.25% والإقراض 19.25%، في ثاني اجتماعاتها العام الحالي.

كانت «اللجنة» ثبتت أسعار الفائدة في فبراير الماضي على مستويات السعر في ديسمبر، وذلك بعد زيادة الفائدة 8% في عام 2022.