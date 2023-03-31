أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد قرار «المركزي المصري»

يترقب المواطنون إعلان البنوك المصرية قوائم المنتجات المصرفية بأسعار الفائدة الجديدة، بداية من الأسبوع المقبل، سواء بالتحريك أو بالتثبيت، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة شهادة الادخار: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: 16% شهرياً، و16.25% ربع سنوي، 16.5% نصف سنوي، 17.25% سنوياً.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: 16.5% ربع سنوي.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: 12.25% شهري.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة أمان المصريين

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.

- دورية صرف العائد: 13% شهري.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

- تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل.

اجتماع لجنة الأصول والخصوم في البنوك

ومن المقرر، أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم في البنوك اعتبارًا من الأحد المقبل في البنوك المصرية، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2%.