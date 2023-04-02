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شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 22%.. اعرف التفاصيل

لدى «البنك» 5 شهادات ادخار بعوائد مختلفة

كتب:

محمد الدعدع
11:24 ص | الأحد 02 أبريل 2023
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل لـ22%، أحدث شهادات الادخار التي أعلن عنها البنك، صباح اليوم، إذ طرح شهادتين بعائد مرتفع يصل إلى 19% ثابت للشهادة الأولى، و22% متناقصة لمدة 3 سنوات، باسم الشهادة البلاتينية الجديدة.

شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلي عائد يصل لـ22%

التفاصيل التي أعلنها البنك الأهلي المصري اليوم بشأن الشهادتين جاءت مبينة دورية صرف العائد، وأسعار الفائدة للسنة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة لشهادة الـ22%، في حين أن دورية صرف العائد لكل من الشهادتين «شهرية».

مزايا شهادات البنك الأهلي المصري

يمكن الاقتراض بـ95% من قيمة شهادات البنك الأهلي الجديدة، وتتاح للمصريين والأجانب، الأفراد البالغين والقُصَّر، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء.

فيما يلي أبرز المعلومات المتاحة شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 22%، بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 2% الخميس الماضي على الإيداع والإقراض عند 18.25% و19.25% على الترتيب ذاته.

1 – الشهادة البلاتينية:

- عائد 19%.

- دورية الصرف شهرية.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- عائد 22% للسنة الأولى و18% للثانية و16% للثالثة.

- دورية الصرف شهرية.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

3 – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- عائد 16.25%.

- دورية صرف العائد كل 3 أشهر.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

4 – الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- عائد 12.25%.

- دورية صرف العائد شهري.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

5 – شهادة أمان المصريين

- عائد 13%.

- الحد الأدنى للشراء 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

وكان بنكي الأهلي المصري ومصر، أعلنا اليوم الأحد في بيان مشترك، طرح شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص، لمدة 3 سنوات.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.