شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 22%.. اعرف التفاصيل
لدى «البنك» 5 شهادات ادخار بعوائد مختلفة
كتب:
محمد الدعدع
11:24 ص | الأحد 02 أبريل 2023
البنك الأهلي المصري
شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل لـ22%، أحدث شهادات الادخار التي أعلن عنها البنك، صباح اليوم، إذ طرح شهادتين بعائد مرتفع يصل إلى 19% ثابت للشهادة الأولى، و22% متناقصة لمدة 3 سنوات، باسم الشهادة البلاتينية الجديدة.
شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلي عائد يصل لـ22%
التفاصيل التي أعلنها البنك الأهلي المصري اليوم بشأن الشهادتين جاءت مبينة دورية صرف العائد، وأسعار الفائدة للسنة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة لشهادة الـ22%، في حين أن دورية صرف العائد لكل من الشهادتين «شهرية».
مزايا شهادات البنك الأهلي المصري
يمكن الاقتراض بـ95% من قيمة شهادات البنك الأهلي الجديدة، وتتاح للمصريين والأجانب، الأفراد البالغين والقُصَّر، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء.
فيما يلي أبرز المعلومات المتاحة شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 22%، بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 2% الخميس الماضي على الإيداع والإقراض عند 18.25% و19.25% على الترتيب ذاته.
1 – الشهادة البلاتينية:
- عائد 19%.
- دورية الصرف شهرية.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
- عائد 22% للسنة الأولى و18% للثانية و16% للثالثة.
- دورية الصرف شهرية.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
3 – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
- عائد 16.25%.
- دورية صرف العائد كل 3 أشهر.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
4 – الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
- عائد 12.25%.
- دورية صرف العائد شهري.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
5 – شهادة أمان المصريين
- عائد 13%.
- الحد الأدنى للشراء 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
وكان بنكي الأهلي المصري ومصر، أعلنا اليوم الأحد في بيان مشترك، طرح شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص، لمدة 3 سنوات.