تفاصيل الشهادات الجديدة من البنك الأهلي.. العائد يصل إلى 22%

طرحا البنك الأهلي ومصر شهادتي ادخار جديدتين بعائد مرتفع لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنه البنكان في بيانٍ مشترك.

ونشر البنك الأهلي على موقعة الإلكتروني، تفاصيل الشهادتين المطروحتين لعملائه بعائد تنافسي ومرتفع جدا، فور إعلانه إصدارهما.

وذكر البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أنّ الشهادة الأولى تأتي تحت مسمى «الشهادة البلاتينية 3 سنوات» ذات العائد الثابت، وتستعرض الوطن في السطور التالية تفاصيل الشهادة:

- الحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها.

-المدة 3 سنوات.

- سعر العائد 19% شهريًا.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل الشهادة ذات العائد المتنوع

أما الشهادة الثانية فهي «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتنوع»، وتستعرض الوطن في السطور التالية تفاصيل الشهادة:

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- العائد ثابت لكل عام وفق العائد المعلن.