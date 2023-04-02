الأمن العام يضبط 266 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 266 قضية مواد مخدرة بإجمالي 294 متهما، وضبط 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 58 متهما، وتنفيذ 58263 حكما قضائيا، وضبط 25 متهما هاربا، و15 متهما بأعمال البلطجة.

كما تمّ ضبط 204 دراجات نارية مخالفة، وضبط 19415 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 5 منهم.