محافظ الإسكندرية يتابع رفع كفاءة الطرق في العامرية والمنتزه أول

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله وترميم الشوارع المتهالكة استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، كما تابع مع رئيسي حي المنتزه أول والعامرية معدلات التنفيذ لصالح المواطنين.

أعمال رصف في حي العامرية بالإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، تابع أعمال الرصف بشارع السفن، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023.

إعادة الشيء لأصله بعد تجديد شبكات الصرف

وتابع اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أعمال الرصف بتقاطع شارع محمد نجيب مع جمال عبد الناصر، بعد أن تم الانتهاء من مشروع تجديد شبكات الصرف الصحي بدءا من محطه صرف رقم 6 إلى شارع محمد نجيب.

محافظ الإسكندرية يوجه رفع كفاءة جميع الطرق

وأكد «الشريف» على جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.