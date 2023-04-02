رئيس برلمانية «حماة الوطن» يطرح تعديلات على مشروع قانون هيئة الأرصاد

قدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

هيئة الأرصاد الجوية

وطرح «شلبي»، في المادة الثالثة إضافة بند برقم 17 ينص على: «ممارسة أي نشاط من أنشطة مجال الأرصاد الجوية مستقلة أو بالمشاركة أو المساهمة مع القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية أو غيرهم من الكيانات التي يرخص لها بممارسة أنشطة الأرصاد الجوية».

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إنَّ المذكرة الايضاحية وفلسفة القانون تستهدف زيادة وجذب الاستثمارات في مجال الأرصدة ومن الأولى أن تكون الهيئة هي أولى تلك الاستثمارات وأن يكون لها الحق أن تمارس أنشطة استثمارية في القطاع منفرده أو بالاشتراك مع الغير ، كما أن هذا التعديل سيكون أحد موارد الهيئة المالية مما يزيد من تعدد موارد الهيئة المالية.

مجلس النواب

وطالب عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إضافة بند 4 بالمادة 10 لتنص على «حصيلة استثمارات الهيئة في ممارسة أي من أنشطة الأرصاد الجوية سواء مستقلة أو بالاشتراك مع الغير».

وأوضح «شلبي»، أن مبررات التعديل تأتي في إطار الاتساق التشريعي ووفقا للتعديل المطروح في المادة 3 بإضافة بند الاستثمار في مجال أنشطة الأرصاد الجوية مستقله أو مع الغير وفي إطار رغبتنا في زيادة موارد الهيئة المالية كان لابد الإشارة إلى أن هذا البند سيكون من الموارد المالية الرئيسية للهيئة.