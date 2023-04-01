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«النواب العراقي»: لا خلافات شخصية مع رئيس الوزراء

كتب:

أ ش أ
10:37 م | السبت 01 أبريل 2023
محمد الحلبوسي

محمد الحلبوسي

نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وجود خلاف شخصي مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

بيان مكتب رئيس مجلس النواب العراقي

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية: «ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأكد أنه لا يوجد أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة».

وفي سياق آخر، بحث الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الوضع السياسي في العراق، حيث جرى بحث الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات.

 

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