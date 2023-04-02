«زيلينسكي» يغرد في ذكرى أحداث «بوتشا»: أوكرانيا نجحت في «صد العدوان»

وسط استمرار القوات الروسية في محاولات السيطرة على الأراضى الأوكرانية، تحل اليوم ذكرى مرور عام على مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، إحدى ضواحي العاصمة كييف، لتتصدر تصريحات المسؤولين من «كييف»، حيث تم العثور على جثث مدنيين بمدينة «بوتشا»، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

تغريدة الرئيس الأوكراني في ذكرى أحداث «بوتشا»

وفي ذلك السياق، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريده له على تويتر بمناسبة مرور عام على ذكرى أحداث بوتشا: «أوكرانيا نجحت في صد أكبر قوة معادية للإنسانية قبل عام»، كما أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني اليوم الأحد، أنَّ بلاده ستواصل النضال من أجل الاستقلال، وذلك عبر تدوينه على تطبيق «تليجرام».

انسحاب القوات الروسية من «بوتشا»

وكانت القوات الروسية انسحبت من ضاحية «بوتشا» وكل المنطقة الشمالية لـ «كييف» بنهاية مارس 2022، أي بعد شهر على بدء العملية العسكرية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن بعد يومين على الانسحاب، تكشفت معالم مقتل مدنيين رآها مراسلين إخباريين في ثاني أيام شهر أبريل، والتي تمثلت في سيارات متفحمة ومنازل مدمرة وجثث لعدد 20 رجلاً من المدنيين متناثرة على مئات الأمتار ومن بينهم جثة لرجل مقيد اليدين، ليدين العالم هذا الأمر.

بيان الأمم المتحدة للتعليق على أحداث بوتشا

يذكر أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مواقع جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا في إبريل 2022، بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية، حيث أدان ما اسماه بـ «الأعمال الشريرة» المرتكبة ضد المدنيين وحث على المساءلة الجنائية، وحث جوتيريش روسيا على التعاون مع التحقيق الجاري الذي أطلقته المحكمة الجنائية الدولية