القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ5 قذائف.. و«الدفاع الروسية» تسقط 3 مسيرات

قصفت القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي في «مقاطعة دونيتسك» بـ5 قذائف من عيار 152 ملليمترا، صباح اليوم الأحد، ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات تصدت لضربة مشتركة لأنظمة إطلاق راجمات صواريخ للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب «مقاطعة دونيتسك» ودمرت مجموعتي استطلاع، مضيفة لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى إسقاط 3 طائرات بدون طيار «مسيرة» أوكرانية.

القضاء على نحو 20 مسلحًا جنوب مقاطعة دونيتسك

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إحباط القوات محاولتين أوكرانيتين لإجراء استطلاع بالقوة، في اتجاه جنوب «مقاطعة دونيتسك»، مشيرا إلى القضاء على نحو 20 مسلحًا.

من جانبه، قال موقع «أيرفورس تايمز»، إن طياري المقاتلات الشبح الأمريكية «إف 35» الذين جرى إرسالهم للقيام بدوريات في المجال الجوي بالقرب من الحدود مع روسيا، واجهوات مناورة خادعة لأنظمة الدفاع الجوي «إس-300» الروسية.

وفي رومانيا، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى بدء مطالبة السكان الذين استضافوا اللاجئين الأوكرانيين، بالبحث عن مساكن جديدة لأنفسهم بسبب تغييرات مخطط لها على قوانين المتعلقة بدعم المهاجرين «برنامج 50/20» الذي يحصل بموجبه سكان رومانيا على تعويض من السلطات عن كل أوكراني «حوالي 15 دولارا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.