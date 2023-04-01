نادية عمارة لقناة الناس: الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من وقع عليه ظلم

بينت الدكتور نادية عمارة، خلال حديثها فى برنامج «قلوب عامرة» المعروض عبر شاشة قناة «الناس» المراد من قول الحق تبارك وتعالى «لا يحب الله الجهر بالسوء».

الجهر بالأشياء السيئة

وقالت إن المقصود أن الله لا يحب لأحد من عباده أن يجهر بالأشياء السيئة، إلا من وقع عليه ظلم فله أن يتحدث وفق الحدود، ووفق ما يدفع عنه الظلم الذى وقع عليه.

وشددت على أن الأصل فى المؤمن أن يحفظ لسانه، وإذا وقع عليه أى شيء من الظلم يدفعه بالقدر الذى يعيد إليه حقه، وألا يندفع بالدعاء على أحد، فيتجاوز الحق الذى له.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.