موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يسعى عدد كبير من جمهور الفنانة نيللي كريم، لمعرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، وتدور أحداث المسلسل حول «نادرة» التي تقف في وجه حماها للحفاظ على إرث نجلها، وتستمر الأحداث في إطار تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه وحقها فيه، بعد أن حقق العمل من خلال حلقاته الأولى نجاحا كبيرًا.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

وحدد موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانه نيللي كريم، في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، بعد عرضه في موعده الأساسي في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل وجود «نادرة» نيللي كريم، وهي تحاول أن تقف في وجه حماها للمحافظة على الإرث وحق ونجلها، لكن والد زوجها الراحل يوافق بشرط واحد وهو زواجها بابنه الأكبر، وتوافق لكنها تخطط لأشياء أخرى.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أنّ مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وندى موسى ورمزي العدل، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ونهى صالح، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وريم رؤوف، وكريم عبدالعاطي، ومحمد فهيم، وهشام عاشور.