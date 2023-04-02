يبحث الجمهور عن الحلقات الجديدة من مسلسل عملة نادرة، بعد تطور الأحداث وتسلسلها، وتحديداً موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 ونصف مساء، على أن تكون الإعادة في تمام 1 ونصف مساء.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة

تترك نادرة رضيعها مع آنس في المستشفى لتقابل أخوها نبيل على ضفاف النيل تتجه نادرة إليه وتندفع داخل حضنة باكية ومبتسمة فرحة باللقاء، تتركهم دميانة ولكن يبدو أن أحد رجال النجع شاهدهم، وهي تتحدث معها نبيل ويعاتبها على طول فترة انتظاره لها.

مسعود يكشف نادرة بعد وقفها مع شقيقها

تعطي نادرة صورة من عقد الأرض وتخبره أنّ عبدالجبار أرغمها على إعطائه أصل العقد، ويخبر حنا «مسعود» برؤيته لدميانة ونادرة مع نبيل، ثم يخبر مسعود عبدالجبار بما قاله حنا له، ويؤكد لهم أنّه لا يبالي إلا بالأرض ويقرر اصطحابها إلى لشهر العقاري.