مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. نيللي كريم توقع بـ أحمد عيد قاتل زوجها

بعد عرض 10 حلقات من مسلسل عملة نادرة، ينتظر الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 من العمل الدرامي، وبحث نيللي كريم عن قاتل زوجها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 11

تقف نادرة أمام الجميع في مسلسل عملة نادرة الحلقة 11، وتخبرهم fأن مسعود الذي يجسد دور أحمد عيد هو قاتل بلال، ويكون الخبر صدمة كبيرة بالنسبة لهم، فهو شقيقه ويحبه، ومن المقرر أن تنكشف الأحداث خلال حلقة اليوم من مسلسل عملة نادرة.

يأتي ذلك بعد أحرجها «مسعود» أمام الجميع، تثور عليهم ويرد عبدالجبار بهدوء وتطلب من أنس الشهادة معها أمامهم وتؤيدها، وتكتشف الحقيقة.

قصة مسلسل عملة نادرة

تدور قصة مسلسل عملة نادرة، في إطار تشويقي إذ إنّ المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريًا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس، لابد أنذَها عملة نادرة.