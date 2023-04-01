ملخص الحلقة 10 مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تعرف قاتل زوجها

انتهت منذ قليل، الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، ويأتي ملخص الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بأحداث مثيرة ومشوقة.

الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تدخل غرفة عبد الجبار سرا

تدخل نادرة غرفة عبد الجبار سرا وتأخذ العيار الناري وتقارنة بتقرير الطب الشرعي الذي أرسله لها الطبيب الذي كانت تعمل معه ممرضة قبل زواجها من بلال.

تدخل «نادرة» في حالة بكاء شديدة بعد أن أدركت حقيقة قتل مسعود لزوجها بلال وسط حيرة حول إخفاء الأمر أو الإفصاح به، وظهر على وجهها علامات الصدمة، إذ أنها لم تستوعب ما يحدث من حولها بأن الأخ يقتل شقيقه.

عبد الجبار يطلب تقسيم الميراث

يتحدث عبد الجبار مع نادرة وهي تحمل رضيعها يوسف ويخبرها في حال كان مولود إسراء ولد سيقتسم الأرض ويعطيها عوضا عنها أموالا، وطلبت نادرة وقتا للتفكير في الأمر ليرد عليها ويخبرها أنه أمر وليس طلب، وتتصل نادرة بشقيقها نبيل وتطلب منه تدبير مكان يصلح لإقامتها وتخبره باستحالة تواجدها بعد أن علمت بقتل مسعود لبلال.