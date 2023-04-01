مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. جومانا مراد تقابل شقيق نيللي كريم سرا

أحداث متتالية ومثيرة يشهدها مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الذي انتهت منذ قليل أحداث الحلقة العاشرة منه، إذ تحاول نيللي الحفاظ على ميراث نجلها الرضيع.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

جاء خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 10، طلب عطية أبو عصايا من شقيقه حسن كبير العائلة أن يترشح للمجلس ويذكره باتفاقه مع «عبد الجبار»، ويختلف معه عطية ويؤيده للمرة الأولى عصام وسط دهشة والدة حسن أبو عصايا.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يراقب مسعود دميانة التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد ويراها تقف مع نبيل شقيق نادرة ويلتقط لهما صورة، ثم يصطحب عادل والدة عطية للمقبرة الفرعونية ليجدان أمامهما عمه حسن أبو عصايا يرحب بهما.

تتشاجر سميرة مع مسعود كالعادة وتطلب منه أموالا، ثم يكشف حسن أبو عصايا نوايا عطية أمام الجميع ليرد عليه عادل مدافعا عن والده، فيصفعه حسن ويخبره عطية أنه السبب في جلب الأموال للعائلة، ثم يخبره أنه أصبح كبير في العمر ويجب أن يرتاح، ويعترض غاضبا حسن أبو عصايا عليه ويخبرهم أنه سيشارك في الانتخابات أمام عبد الجبار.