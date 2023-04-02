ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل مذكرات زوج.. رؤوف يعيش في عزلة

اهتمام كبير من قبل متابعي الأعمال الدرامية في رمضان 2023 بملخض أول 10 حلقات من ملسلسل مذكرات زوج من بطولة الفنان طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل مذكرات زوج

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ في رمضان، نوضّح في التقرير التالي ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل مذكرات زوج، على هذا النحو:

الحلقة الأولى من مسلسل مذكرات زوج

بدأت أحداث الحلقة الأولى والتي تحمل اسم «وضع الطيران»، وبدأت بنوم «رؤوف» الذي يجسد دوره طارق لطفي في بانيو مليئ بماء معكر بدماء في مكان مهجور، ثم يستيقظ من غفوته، ويتوجه لعمله بإحدى شركات الطيران، ليبدأ مواجهة مشكلات العملاء مع زملائه، وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، يعيش رؤوف حياة عائلية مع زوجته وأبنائه، يواجه معهم مشكلات يستطيع التغلب عليه، في حين تواجه زوجته مشكلة مع والدها لكونه تزوّج فتاة تصغرها في السن.

الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج

وفي الحلقة الثانية بدأ مسلسل مذكرات زوج بقرر الفنان طارق لطفي أن يقتل زوجته عائشة بن أحمد انتقاما منها على كثرة الخلافات فيما بينهما، وأتى رئيس المباحث ليبدأ التحقيق في الواقعة في مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية ليجد طارق لطفي ينكر ويقول إن حياتهما كانت مثالية ولا يعلم من فعل ذلك بها، وفجأة يتبين أن طارق لطفي كان يحلم حلما عميقا بعد سقط على الأرض وهو يصلح اللمبة بالمنزل، نتيجة تفكير عقله الباطن، وسرعان ما يستيقظ ليجد أولاده وزوجته بجواره يحاولون إفاقته، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية.

الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج

أما أحداث الحلقة السادسة فشهد بداية قوية قرر فيها رؤوف الحديث عن علاقته مع زوجته شيرين لكي يعملا على إصلاحها وأصر على ذلك رغم عدم إنصاتها له وإن السعادة تقتضي دخوله في حياة أولاده وتفاصيلها بشكل كبير أكثر من الوضع الحالي، كما أكد أن حياتهما لا تسير بشكل جيد ولا توجد بها سعادة، لتقول له إن الكهرباء التي أصابته بالإغماء أثرت على تفكيره.

الحلقة الرابعة من مسلسل مذكرات زوج

وفي الحلقة الرابعة يذهب رؤوف إلى منزل والدته وقرر الجلوس معها هي وشقيقه، حتى يعطي شيرين زوجته رسالة إنذار لتوتر علاقتهما حتى تدرك ما يجب عليها أن تفعله، فيما شعرت والدته بالخوف والقلق، وتساءلت عن سبب تركه المنزل وأنه لا يجب أن يفعل ذلك حيث أن سنه لا يسمح بذلك، ولكنه قال لها أن ذلك الأمر كان لابد منه منذ فترة.

وقرر رؤوف، أن يرجع لحياته السابقة، وذهب للسهر مع أصدقائه والعيش دون مسؤولية ليشعر بالسعادة كثيرًا كما لو كان طفلًا أو في أيام الشباب.

الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل ببداية علاقة جديدة تنشأ بين «رؤوف» و«مها» ابنة خالته لا سيما بعد أن واجه كل منهما مشكلات في علاقته الزوجية، إذ قررت الأخيرة الانفصال والعودة إلى مصر مرة أخرى، بينما قرر «رؤوف» أن يعود إلى منزل والدته، ليرتب الثنائي موعدا للقاء الأول بينهما.

وعلى جانب آخر تشهد علاقة الدكتور طه عياد توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشاكل يعجزان عن حلها ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي، فيدخل الدكتور طه عياد في حالة نفسية ويقرر الانفصال عن العالم فهي الزيجة الرابعة في حياته، قائلاً: «زواج الحب فشل وزواج العقل فشل والزواج التقليدي فشل».

الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج

وفي أحداث الحلقة السادسة تتوسل «شيرين» زوجه «رؤوف» إلى والدته لحل المشاكل بينهما، حيث تتوجه لمنزل حماتها وتفاجئها بخبر استقالة «رؤوف» من عمله، فتندم الأم على عدم موافقتها على إقامته معها في المنزل عقب خلافاته مع زوجته.

كما يلتقي رؤوف ضمن أحداث الحلقة مع صديق له ويخبره بأنه يقيم في «أوتيل» بسبب خلافاته مع زوجته، بينما تزور «فردوس» والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها به برؤوف علاقة حب سابقة، بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين مها ورؤوف وتخبرهم بمشكلة رؤوف وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة في حين تقترح مها حل المشاكل بين والدتها وخالتها.

الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج

وبدأت الأحداث تتصاعد مع أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج، حيث تبدأ الحلقة بحلم يراود شيرين في المنام، ترى فيه أن «رؤوف» تزوج «مها» ابنة خالته، لكن سرعان ما تستيقظ من النوم وتكتشف أن ما حدث مجرد حلم، ثم تذهب «شيرين» تذهب لحماتها لتتأكد من عدم زواج «رؤف» من «مها»، وفي نفس التوقيت تأتي مها لزيارة خالتها، لتعتذر لها عن خروجها مع «رؤف» وتوضح أن رؤوف هو الذي طلب الخروج معها، فتتضح حسن نيتها لدى «شيرين» وترفض العمل مع «سيف» شقيق «رؤوف» حتى لا تتورط معه في علاقة.

الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج

وفي الحلقة الثامنة تنشب مواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد، عن الأسرار والحياة الشخصية، والمقارنة بينهما، ثم حدثت مشادة كبيرة بينهما وضرب بين بعضهما البعض وانضم أصدقاؤهما.

في حين استيقظت زوجة رؤف على حلم لشخص يدعى أنه زوجها طارق لطفي والذي يقوم بدور رؤوف، ويُحدثها ويؤكد لها أنه زوجها الحقيقي ثم تتفاجأ بزوجها الحقيقي يخبرها من ذلك الشخص، وتستيقظ بعد ذلك من النوم مباشرة.

الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرات زوج

وتضمنت أحداث الحلقة التاسعة بداية ساخنة، بعدما ذهبت شيرين إلى أحد أقسام الشرطة، بعدما تم إبلاغها بخناقة زوجها رؤوف مع فؤاد صديق الفتاة التي تعرف عليها مؤخرا ودخل معها في علاقة، وتحدثت بعنف ووجهت اللوم إلى زوجها رؤوف، وكيف له أن يفعل ذلك ويمارس لأفعال المراهقين، بعد أن ترك منزله، وقالت له أنها كانت تعلم أنه يخونها.

بدأ رؤوف أيضا في توجيه اللوم لها، قائلا لها: «أنتي السبب فيما وصلنا إليه بعدما حذرتك عدة مرات وطالبت منك تغيير حياتنا»، صاحت شيرين لتتساءل الآن تلقي اللوم علي! مثلما أعطيت لنفسك الحرية وتركت المنزل دون سبب فيجب أن تعطي لي حريتي أيضا.

الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج

وفي الحلقة العاشرة حتى الآن تبدأ الأحداث بظهور الدكتور طه عياد في حفل كبير مع محبيه يوجه له نصائح عن واجبات الزوج والزوجة وتطور المشاكل الزوجية وكيفية مواجهتها إثر مشكلة تعرض لها، بينما زوجته الدكتور نجيبة التي ما زالت في خلاف معه، وتقريبا شبه منفصلين، إلا أنه ما زالت تربطه به مشاريع ومؤسسات وترى أن سمة البشر الاختلاف.

على جانب آخر من الحلقة الـ10 من مسلسل مذكرات زوج تواجه شيرين تبعات طلاقها من رؤوف، حيث تنصحها زوجة والدها بأن تقوم من كبوتها وتراعي أطفالها، أما رؤوف فهو يعيش في عزلة ويردد: «مش عايز أشوف حد ولا طايق نفسي ولا عايز أتكلم مع أي مخلوق».